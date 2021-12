Nuno Resende após a vitória no dérbi: «Tivemos maturidade emocional»

Nuno Resende, treinador do Benfica, estava visivelmente feliz após o triunfo no dérbi frente ao Sporting."Estamos ainda numa fase inicial da época, e hoje conseguimos uma vitória muito importante. Tivemos a capacidade de estar sempre na frente, controlámos, reagimos ao empate, e tivemos maturidade emocional, para no fim ganharmos, mesmo em 'under play' e em sofrimento. Estes três pontos são muito importantes para dar confiança e consolidar o nosso trabalho e a recuperação que temos vindo a fazer. Mostrámos carácter, resiliência e superação. Somos mais equipa, fruto do trabalho e da aplicação de todos. Muito obrigado ao público presente, carregaram-nos e levaram-nos até ao fim. Esta empatia foi fundamental para este triunfo", sublinhou Nuno Resende à BTV.