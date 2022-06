Nuno Resende: «Disse aos jogadores que era importante jogar hóquei hoje»

Nuno Resende, treinador do Benfica, mostrou-se satisfeito com a mudança de atitude da equipa e realçou o apoio dos adeptos após a vitória (5-3) dos encarnados diante do Sporting, no jogo 4 das 'meias' do playoff do campeonato."Acabámos por sentir muito a derrota no jogo anterior, apesar de termos entrado bem e logo a fazer o 1-0, nunca estivemos tranquilos. É importante os jogadores atingirem o nível de ansiedade ótima e não estava a acontecer. Faltou qualidade no passe e na receção. O Sporting vinha tranquilo e criou-nos muitos problemas. Chegou à vantagem e quando entrámos bem na 2.ª parte levamos o 3-1. Parece que nos bloqueou e foi o tudo ou nada. Os níveis de ansiedade subiram e cada um tirou o melhor de si. Conseguimos aproveitar o Sporting com posse mais larga e não objetiva, conseguimos ganhar bolas e sacar faltas. Começámos a marcar os livres diretos e trabalhámos bem o 'power-play'. Disse aos jogadores que era importante jogar hóquei hoje, porque no momento em que tivéssemos problemas, o público ia ajudar. Este pavilhão é fantástico", frisou Nuno Resende, à BTV, já algo emocionado."Se me arrepia a mim, imagine aos jogadores lá dentro", acrescentou ainda, para depois abordar o jogo decisivo de domingo."A confiança vem das vitórias. O fator casa tem influência, mas é um jogo decisivo para os dois. A prestação [no jogo 3] tem muito de positivo do Sporting, mas também tem muito do nosso fator emocional. Isso condiciona, não vais à bola da mesma forma nem a disputas de forma igual. Se conseguirmos ir serenos vamos conseguir discutir o jogo. Queremos trazer as finais para aqui [Pavilhão da Luz] e para estes adeptos que merecem. Foram excecionais hoje", vincou.