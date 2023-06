Nuno Resende: «Bendito jogo 5 para ver o inferno na sua totalidade»

Pelo segundo ano consecutivo, Nuno Resende consegue levar o Benfica até à final do playoff. Depois do triunfofrente ao FC Porto que selou o apuramento, o técnico natural de S. João da Madeira agracedeceu o apoio dos adeptos, após uma vitória suada no jogo 5."Os adeptos estiveram a um nível superlativo. Bendito jogo 5 para ver o inferno na sua totalidade. Carregaram-nos naquele 1-2 e esse é o momento do jogo. Em inferioridade numérica aproveitámos, fizemos a diferença [golo de Ordoñez] e o jogo vira. No 5º jogo não há muito a esconder. Se me sentar aqui com o treinador do FC Porto eu consigo dizer o que ele faz e ele consegue dizer aquilo que eu faço. É uma questão da análise e de estratégia que vamos alterando ao longo do encontro. Foi um grande jogo de hóquei em patins. O fator casa foi importante e estamos a tirar proveito disso. Parabéns aos meus jogadores", disse o técnico na conferência de imprensa.O Benfica vai tirando proveito do facto de ter terminado a fase regular no 1º lugar. Os encarnados venceram todos os jogos em casa frente aos dragões, marcando 18 golos nos três clássicos na Luz, um registo que Nuno Resende destacou."Quem marca em casa contra esta equipa - e contra um guarda-redes [Malián] que está a fazer uma época extraordinária - cinco, sete e seis golos tem de ter muito processo ofensivo. Pelo segundo ano consecutivo estamos na final, é muito importante para o clube", sublinhou.Pela primeira vez desde o regresso dos playoffs, Benfica e Sporting vão encontrar-se na final. "Não há treino nenhum que nos dê power-play, under-play, gestão do resultado, controlo emocional. No balneário está tudo com gelo, são duros estes jogos, mas agora é preciso descarregar esta parte emocional. Vamos estar com alguma fadiga. É muito importante entrar bem no próximo jogo."Mais uma vez, Ricardo Ares, técnico do FC Porto, não marcou presença na conferência de imprensa.