Nuno Resende: «Cartão azul após o 3-2 acaba por desequilibrar o jogo»

Nuno Resende lamentou os erros cometidos pelo Benfica, após a derrota (4-2) com o Sporting, num jogo que diz ter corrido mal.





"O jogo correu mal no sentido do resultado, na forma como permitimos ao Sporting chegar ao 2-0. O primeiro golo é uma situação que está trabalhada e mais do que identificada. Não pode haver aquele deslize individual e coletivo. Depois, na situação do livre direto, temos de ser rigorosos", começou por dizer o treinador do Benfica.

"Os dois cartões azuis que apanhámos são situações em que os nossos jogadores têm de tomar mais atenção e ser mais precisos, contra jogadores que aproveitam extremamente bem aquelas situações. Embora tenhamos tido transições e ataques organizados, não estivemos tranquilos no controlo defensivo. Podíamos ter encurtado o resultado, mas podíamos ter sofrido também", acrescentou.



Melhorias no segundo tempo

"Ajustámos ao intervalo e melhorámos substancialmente na segunda parte, em termos defensivos e ofensivos. Fizemos dois golos de bola parada, mas tivemos outras ocasiões de bola corrida que podíamos ter aproveitado melhor. O 3-2 é extremamente penalizador e aquele cartão azul acaba por desequilibrar o jogo. Acabámos por sofrer o 4-2, que nem vi como ocorreu, pois estava a preparar uma alteração."



Luta pelo 3.º lugar

"O Sporting ganha, segura o segundo lugar e nós temos de nos preocupar em segurar o terceiro na última jornada. Tendo em conta a recuperação que temos vindo a encetar, teria sido fantástico ganhar mais uma posição hoje. Se conseguirmos o terceiro lugar, tendo em conta a caminhada e a recuperação, o balanço tem algo de positivo."