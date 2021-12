Nuno Resende confiante para o dérbi: «Estamos mais competitivos e coesos»

O treinador do Benfica Nuno Resende está confiante para o primeiro dérbi do campeonato nesta temporada. As águias recebem o Sporting na quinta-feira (20h00), com o objetivo de melhorarem o atual sexto lugar na competição."É sempre importante, é sempre histórico e cada dérbi tem a sua história. Nós queremos fazer uma história que sirva ao Benfica, que dê pontos. É fundamental darmos continuidade a esta série de vitórias e aproveitarmos o fator casa para que consigamos mais uma vitória e três pontos fundamentais para subir de lugar na classificação", comentou Nuno Resende, ao canal do clube, destacando melhorias."Dentro do campo estamos mais competitivos, mais coesos, com mais qualidades defensivamente, com intensidade alta na transição ofensiva e defensiva e mais reação à perda de bola. São fatores que estamos a melhorar, e este jogo vai expor-nos às dificuldades. O Sporting é uma equipa que tem dominado o panorama a nível nacional e internacional, por isso não havia adversário mais motivacional para nos expor a essas dificuldades", acrescentou o técnico encarnado."Temos de saber o que fazer quando estamos a controlar o jogo, perceber a estratégia que o Sporting pode trazer e as rotações que faz. É preciso termos a noção de como nos ajustarmos, mas também criarmos dificuldades, condicionarmos e sermos, ofensivamente, uma equipa como temos sido, sem temor em campo. Será um jogo de risco, porque sabemos que temos de aproveitar as ações e forçá-las ofensivamente, mas também temos de ter a capacidade de anular aquilo que de bom tem o Sporting", rematou Resende.