Nuno Resende: «Depois do empate do Sporting, houve um bom controlo de jogo do Benfica»

Nuno Resende, treinador do Benfica, abordou o triunfo no dérbi no Pavilhão João Rocha, diante do Sporting (1-3), em jogo do campeonato de hóquei em patins, que elevou para quatro os pontos de vantagem sobre os leões."Os três pontos eram fundamentais, porque a consequência de os ganharmos era a de nos mantermos no primeiro lugar. Mas, o mais importante nesta altura, é o processo. Houve coisas menos boas no jogo com o FC Porto e hoje saímos deste jogo com coisas mais positivas do que os três pontos. Há muito campeonato, a Liga Europeia vai trazer fadiga, e jogo a jogo temos de perceber quem está melhor para jogar. Não fizemos uma boa primeira parte, estávamos algo tímidos e faltou-nos concentração, mas o primeiro golo deu-nos alguma tranquilidade. Depois do empate do Sporting, houve um bom controlo de jogo do Benfica. No somatório, é um grande triunfo nosso", frisou o técnico das águias."Em termos de confronto direto é bom estar à frente do Sporting, mas isso não diz nada, nem nos dá garantia de conquistas. Temos de ter a cabeça mais fria para conseguirmos mais vitórias".