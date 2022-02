Nuno Resende e a evolução do Benfica: «Jogadores começam a conhecer-se melhor»

O técnico do Benfica, Nuno Resende, analisou o triunfo confortável frente ao Valongo (5-1), que colocou este sábado as águias nos quartos-de-final da Taça de Portugal."Estamos a ajustar constantemente, a melhorar as combinações, os jogadores começam a conhecer-se melhor, num modelo de jogo adaptado às características dos jogadores. Marcámos cinco golos, mas ganhámos o jogo no trabalho defensivo, com muita inter-ajuda. Anulámos as boas ações ofensivas do Valongo, com a intensidade defensiva que estamos a construir. Depois, com as combinações que temos no ataque, criámos as soluções em termos ofensivos, não tanto em transições por mérito do Valongo. Cumprimos, passámos e agora é continuar a trabalhar", sublinhou Nuno Resende, ao site do clube.O Benfica volta a defrontar o Valongo na quarta-feira, agora a contar para o campeonato.