Nuno Resende e a vitória do Benfica: «É uma vitória merecida, com números exagerados»

Nuno Resende, treinador do Benfica, analisou a vitória das águias (4-0) sobre os leões garantindo que "há muito trabalho" pela frente na Luz.

"Desde os momentos em que as coisas não estavam a sair, com resultados difíceis, vitórias tiradas à ferros, há um somatório das vertentes do treino e as vitórias trazem uma confiança tremenda. Temos ainda muito para fazer. Cometemos erros que temos de corrigir em termos emocionais e de gestão da partida. Estes jogos dão-nos a certeza de que o nosso trabalho está a ser bem feito. A primeira parte foi fundamental. A forma como comandámos o jogo. Isso limitou muito o Sporting. Tivemos de ajustar-nos ao Sporting. Com o golo, as ações foram melhorando. Marcámos mais golos. A segunda parte foi mais de gestão. É uma vitória merecida, com números exagerados", referiu no fim do encontro.