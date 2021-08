Nuno Resende é o novo treinador do Benfica: «Alcanço um objetivo a que me propus»

Nuno Resende foi esta sexta-feira apresentado como treinador de hóquei em patins do Benfica, uma contratação que Record já adiantara oportunamente. Nas primeiras declarações enquanto técnico das águias, o antigo hoquista garantiu estar "extremamente feliz" por ser o "alcançar de um objetivo", que o próprio já tinha traçado "em termos pessoais". O vice-presidente do Benfica, Fernando Tavares, deixou elogios ao ex-jogador da Oliveirense.





"Com esta contratação inserimos um novo ciclo no hóquei em patins do Benfica. O Nuno combina, no seu perfil como treinador, duas dimensões importantes: um profundo conhecimento da modalidade em Portugal, como ex-atleta e treinador, que nos parece essencial para melhorar a competitividade da equipa. Por outro lado, é uma pessoa com uma abordagem estruturada ao treino e ao jogo, o que faz com que seja a aposta certa, a aposta de sempre. Vamos apostar também na formação, temos um plano a cinco anos, que já discutimos com o treinador".Nuno Resende agradeceu ao Benfica, e falou sobre a "responsabilidade" que o espera. "Obrigado por este regresso. Estou extremamente feliz, é o alcançar de um objetivo a que me propus. Este foi o caminho que tracei em termos pessoais, o de alcançar um possível patamar de reconhecimento dos meus métodos, para que um dia um clube da dimensão do Benfica, ou mesmo o Benfica, tivesse esta vontade de contar com os meus serviços. Estou muito tranquilo, muito sereno, sei a responsabilidade que é treinar esta equipa, fruto daquilo que é a tradição e exigência do clube"."A Liga Europeia é uma competição extremamente difícil, tenho-a disputado todos os anos, conheço-a bem. Vamos estar preparados, chegar aos momentos de decisão porque queremos muito, e porque o clube fez o esforço de dar à equipa técnica ainda mais ferramentas, com muita capacidade e experiência na competição",. acrescentou o treinador."Temos de ser cuidadosos a lançar jovens. Temos de integrá-los e o treinador precisará, depois, de ter a coragem de os colocar lá dentro e de os fazer crescer", finalizou.