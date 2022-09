Nuno Resende: «É uma prova oficial e temos sempre obrigação de ganhar»

Nuno Resende ficou satisfeito com a difícil vitória do Benfica (3-1) frente ao Valongo. O técnico que parte a segunda época ao serviço dos encarnados lembra que as águias estão na Elite Cup para ganhar."Foi uma partida dentro daquilo que nós esperávamos. O Valongo está já numa fase adiantada da preparação, vai jogar a Taça Continental. Os níveis de intensidade já estão próximos daquilo que é o Valongo", começou por dizer o técnico."É uma prova oficial e temos sempre obrigação de ganhar, mas já temos o pensamento também na Supertaça no próximo fim de semana [frente ao FC Porto]. Fomos consistentes, capazes de anular os pontos fortes do Valongo, mas faltou alguma agressividade nas transições. Estou satisfeito com a prestação, mas temos coisas a melhorar, como as bolas paradas, por exemplo."