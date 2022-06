Nuno Resende: «Este trajeto demonstra uma maturidade que não existia»

Nuno Resende, treinador do Benfica, considerou que a "estabilidade emocional foi fundamental" para a sua equipa derrotar o Sporting no Pavilhão João Rocha, por 7-5, no prolongamento, e assim carimbar um lugar na final do playoff de hóquei em patins."A estabilidade emocional foi fundamental no jogo de hoje. Parece fácil, mas não é. Tivemos dificuldade nesse aspeto ao longo de toda a época ao jogar fora de casa, mas o que fizemos na reta final e hoje aqui é um grande mérito nosso. Fomos fortes na transição, estivemos na frente do marcador, sofremos o empate a oito segundos do fim e depois voltámos a passar para a frente e a controlar. Este trajeto demonstra uma maturidade que não existia e que fomos construindo", começou por dizer o técnico, acrescentando: "A nossa estratégia era anular algumas ações do Sporting e explorar as transições e as costas da defesa do Sporting. Começar a ganhar deu-nos alguma vantagem, mas é uma estratégia que vamos medindo conforme o jogo se desenrola."Em seguida, abordou as agressões entre jogadores no segundo encontro desta série: "O hóquei não é o que se passou no jogo 2, mas o que aconteceu no trabalho que fazemos todos os dias e por isso convidei o Paulo Freitas para aqui estar e dar-lhe os parabéns, sobretudo porque é um grande adversário e amigo.Segue-se a final do playoff com o FC Porto, que será "dura": @Vamos com mais capacidade de sofrimento, superação e resiliência. Para ganhar o título temos de vencer um jogo fora e não falhar em casa. Os próximos dias são de recuperação, vamos preparar a parte física e, com calma, prever esses jogos. Não tivemos ainda a capacidade de bater o FC Porto, por isso, temos de analisar e perceber o que podemos fazer de diferente perante uma equipa que dominou a época. Sabemos que vamos ter uma tarefa árdua pela frente."