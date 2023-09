Nuno Resende: «Foi um jogo sem quebras e sem polémicas»

Nuno Resende, treinador do Benfica, considerou o triunfo (3-1) dos encarnados justo frente ao HC Braga, nos quartos-de-final da Elite Cup."Foi uma vitória justa e difícil como era expectável frente a uma equipa bem montada, e que cria sempre muitas dificuldades. O HC Braga conseguiu empatar, mas mantivemo-nos lúcidos e tentámos ter as soluções defensivas. Estivemos excecionais. Houve um excelente comportamento da equipa e amanhã temos a oportunidade de crescer e dar ritmo à equipa", disse o técnico que defronta amanhã o vencedor do jogo entre OC Barcelos e Oliveirense.Durante o jogo, já foi possível ver as novas regras em ação. A bola pode agora ser jogada com os patins, menos para marcar os golos. No que toca às bolas paradas, só depois do apito do árbitro."Foi um jogo sem quebras e sem polémicas, o que é muito bom. Vamos acreditar que o caminho é nesse sentido. O facto de ser ou não patim pode libertar os árbitros de algumas decisões que acabam por ser polémicas dentro de área. Temos de nos habituar e acreditar que é para melhor e para descomplicar", referiu o treinador campeão nacional.Já Roberto Di Benedetto, mostrou-se feliz pelos dois golos marcados e espera agora defrontar a Oliveirense do irmão Bruno. "Estou muito contente [pelos dois golos], mas sobretudo por passar à meia-final. Hoje sou eu a marcar, amanhã é outro colega meu. Oliveirense ou OC Barcelos? Já me é igual um pouco, mas se ele poder ganhar melhor. Se ele ganhar hoje vou-lhe ganhar amanhã", brincou.Todos os jogos da Elite têm transmissão em direto no site de