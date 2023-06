Nuno Resende: «Houve um apagão do Benfica entre o primeiro e o sexto golos do Sporting»

Nuno Resende, treinador do Benfica, considerou que houve um "apagão" da sua equipa no período em que o Sporting marcou os seus golos, no triunfo leonino (6-3) no jogo 2 da final do playoff da liga de hóquei em patins."Parabéns ao Sporting e também aos nossos adeptos que estiveram no pavilhão. Houve um apagão nosso entre o primeiro e o sexto golos e em momento algum isso pode acontecer numa final. Tivemos uma excelente reação na segunda parte, também devido à atitude diferente do Benfica. Reentrámos bem na partida e fizemos 25 minutos de excelente categoria, apesar de o Sporting ter tido também menos profundidade e ataque à nossa baliza", lamentou o técnico das águias.Resende admitiu que a boa exibição de Ângelo Girão nas bolas paradas foi importante: "Pesa sempre. Se juntarmos a isso o apagão na primeira parte, temos o bolo completo para esta derrota. Sem querer tirar mérito à exibição do Sporting, não podemos facilitar como aconteceu na primeira parte. As bolas paradas têm a ver com competência. Hoje, não o fomos, foi mais competente o Girão. Há que trabalhar, há que estudar para que no próximo jogo, se voltar a acontecer, darmos uma resposta diferente".