Nuno Resende justifica derrota do Benfica com o FC Porto: «Há tremenda ineficácia da nossa parte»

Nuno Resende, treinador do Benfica, considerou que faltou pontaria e também alguma sorte aos encarnados na derrota ( 2-4 ) com o FC Porto, para os quartos de final da Liga dos Campeões de hóquei em patins."Há tremenda ineficácia da nossa parte como nas bolas paradas e em situações de finalização. Pegando nas palavras do Pedro Henriques, chegámos com a ambição de ser o Benfica e de ganhar. Não conseguimos mas não perdemos contra uma equipa qualquer. Lutámos até ao fim e estou orgulhoso do desempenho dos atletas, naquilo que foi sua atitude. Ganha quem marca mais. Parabéns ao FC Porto. A sorte precisa de melhorar um bocadinho para o nosso o lado. Agora é pensar no playoff [do campeonato]. Não há volta a dar", atirou o técnico após a eliminação, em Viana do Castelo.Pedro Henriques, guarda-redes do Benfica, revelou um "orgulho enorme" nos companheiros de equipa apesar do desaire."Antes de mais, assumir que disputámos o jogo até ao final, mesmo com um resultado adverso. O Benfica encara finais para ganhar, ambiciona voltar a ser campeão europeu e campeão nacional, mas também temos de reconhecer que ganha finais quem erra menos. Tenho um orgulho enorme nos meus colegas. Podíamos ter passado para a frente em alguns momentos. Isto não vai prejudicar os objetivos para o que resta da época", disse o internacional português.