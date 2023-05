Nuno Resende: «Na segunda parte a 3.ª equipa deixou de apitar as faltas a nosso favor»

Depois de ter ganho em casa por 5-0, o Benfica perdeu por 5-2 em casa do FC Porto , num jogo no qual, no entender de Nuno Resende, faltou eficácia ao clube da Luz. Por outro lado, o treinador dos encarnados aproveitou para deixar reparos à equipa de arbitragem, especialmente por conta de um critério desigual na segunda metade."Faltou eficácia. As situações de transição que tiveram, conseguiram finalizar, tiveram esse sucesso e nós não. Tivemos um lance do Pablo Álvarez, que é claramente lance de penálti, mas isso tem a ver com uma 2ª parte de uma 3ª equipa que deixou de apitar as faltas a nosso favor. Lamento, porque na 1ª parte existiu um critério igual. Depois desperdiçámos novamente uma chance clara pelo Pablo, mas conseguimos entrar no jogo com o 2-2, numa boa transição. Houve algumas situações que podíamos ter controlado melhor, mas aí entrou a valia do FC Porto e a eficácia no terceiro golo, muito bem trabalhado, num remate escondido do guarda-redes", começou por analisar.O técnico do Benfica voltou ainda a apontar a um eventual erro da equipa de arbitragem. "No 4º golo do FC Porto, tenho de rever, mas penso que a bola esteve mais de cinco segundos no meio-campo do FC Porto. Tivemos situações do género muito rigorosas para o nosso lado, em que tenho dificuldades em achar que passaram os cinco segundos. Naquela situação passou e acho que foi esse critério que não ajudou ao que devia ser as forças das duas equipas e acabou por desequilibrar um pouco."Ainda assim, Nuno Resende congratula o adversário pelo triunfo e assume que os encarnados não entraram bem na partida. "Parabéns ao FC Porto pela vitória. Parabéns aos meus jogadores porque, dentro do que nos foi possível até certa altura, estivemos dentro do jogo. A nossa pior fase foi a entrada no jogo. Previsível, tendo em conta que o FC Porto jogava em casa e vinha de uma derrota. Tivemos muita dificuldade nos primeiros minutos, embora soubéssemos o que tínhamos de fazer para o contrariar. Há que dar valor ao FC Porto nessa ação, de não nos deixar construir. Depois fomos paulatinamente ganhando controlo dos nossos processos, percebendo aquilo que o jogo nos estava a proporcionar.""Tivemos um excelente início de 2.ª parte, onde pecámos na finalização. Em vantagem, tal como nos aconteceu a nós em casa, o FC Porto foi superior. Tivemos uma atitude tremenda, lutamos até ao fim, procuramos sempre encurtar o resultado, sem desvanecer a parte defensiva. Mas quando queríamos aumentar a intensidade, marcavam-nos todas as faltas. A agressividade positiva do FC Porto só ter dado duas faltas na 2.ª parte, parece-me pouco. Houve um critério mais equilibrado na 1.ª parte."Para o que aí vem, o técnico encarnado não tem outra receita que não olhar em diante e tentar dar a volta por cima. "Agora é recuperar rapidamente, estabilizar-nos e continuarmos equilibrados. Não tivemos excesso de confiança por ter ganho e esta derrota não vai retirar nada ao que que tem sido o nosso trabalho."