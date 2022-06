Nuno Resende: «O Benfica estava mais equilibrado e com mais energia»

Nuno Resende, treinador do Benfica, analisou o triunfo das águias no jogo 2 do playoff diante do rival FC Porto e apontou à mudança de paradigma do seu grupo em relação à partida do Dragão Arena.



"Foi um jogo diferente do primeiro. Hoje, o Benfica estava mais equilibrado e com mais energia. Já tinha a cabeça a 100% neste jogo. Conseguimos ser muito iguais a nós próprios, no processo defensivo, no controlo do jogo e a encontrar soluções no processo ofensivo. Tínhamos tido dificuldade nos duelos individuais no primeiro jogo e hoje estivemos assertivos. Foi importante marcar mesmo no final da primeira parte, após o Pedro Henriques ter estado fantástico a segurar a equipa nas bolas paradas. No primeiro jogo, o Xavi Malián também lhes deu uma guarda importante nas bolas paradas. Tivemos chances para, se calhar, fazer mais alguns golos, mas o Xavi Malián esteve no seu nível habitual. Penso que foi uma boa resposta ao que tínhamos pedido, perante os nossos adeptos", frisou após o apito final.





"Faz a diferença em termos mentais. Estamos em défice desde a fase regular, mas fomos competentes na meia-final. Temos, sobretudo, de nos focar no terceiro jogo: analisar, fazer trabalho tático e ajudar os jogadores a recuperar. A questão física tem uma importância tremenda. O FC Porto ganhou e foi superior no primeiro jogo, mas não estávamos regenerados. Não tínhamos ainda mentalmente a cabeça no jogo porque foi muito violenta a meia-final. Não estávamos preparados para jogar ainda esta final. Teríamos de ter tido a possibilidade de chegar lá noutras condições."



Qualidade da arbitragem

"Têm sido muito melhores as arbitragens neste playoff, de um modo geral, do que na fase regular. As equipas estão a apresentar um nível muito alto e as duplas de arbitragem têm também tido a preocupação de estudar os jogos e perceber algumas manhas que os jogadores fazem. Vamos valorizar o espetáculo, que tem sido de um valor extraordinário, com pavilhões cheios."