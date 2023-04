Nuno Resende: «O guarda-redes do FC Porto fez uma exibição tremenda»

Nuno Resende, treinador do Benfica, analisou a derrota das águias (2-3) a fechar a fase regular do campeonato, frente ao FC Porto."O jogo de hoje tinha muito a ver com o processo, com o nosso trabalho, a nossa forma de reagir. Entrámos um pouco amorfos na partida, na posse, não fomos agressivos e levámos tempo a impor o nosso jogo. Se juntarmos a isso a eficácia do FC Porto, está explicada a nossa intranquilidade inicial. Depois, reagimos, começámos a ser mais pressionantes, mas ainda sofremos o terceiro golo. Foi um cenário difícil, mas pode dar-nos muita informação para o que aí vem. Criámos situações, roubámos muitas bolas, mas o guarda-redes do FC Porto fez uma exibição tremenda", começou por dizer o técnico português, revelando a insatisfação pelo desaire no clássico apesar do 1º lugar que já estava assegurado na fase regular da prova."Não estamos satisfeitos, porque aqui queremos sempre ganhar. Ainda assim, na fase regular fomos a equipa mais regular, aquela que ganhou esta fase do campeonato e precisamos de ter essa lucidez e elogiar o desempenho que a equipa teve na reação aos momentos do jogo. Em cima de um resultado destes, é um sentimento agridoce, mas fizemos uma excelente fase regular, um Benfica muito forte fora de casa, apesar de não sermos totalitários em casa. Temos de ver o que nos fez chegar ao primeiro lugar e agora temos de pensar já no HC Braga e em atingir a meia-final. Acho que crescemos bastante, de forma consolidada. A primeira parte está feita, falta o resto", vincou.