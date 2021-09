Nuno Resende: «Quando se está no Benfica não tem de se temer as críticas»

Nuno Resende voltou a lamentar a falta de eficácia do Benfica na vitória por 2-0 frente ao Valongo na Elite Cup. O técnico realçou, no entanto, a resposta positiva da sua equipa após o desaire frente à Juv. Viana.





"Há um défice de finalização nos dois jogos. Mas estamos a criar, quer em ataque a quatro, quer em transição. A nossa precisão do toque final ainda não está no ponto, mas retira alguma tranaquiloidade na partida. Quero destacar a resposta do grupo. Quando se está no Benfica não tem de se temer as críticas. O grupo deu uma resposta muito boa".Foi a primeira vitória de Nuno Resende em jogos oficiais pelo Benfica, técnico que chegou proveniente do Trissino.