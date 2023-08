Nuno Resende renova com o Benfica

Nuno Resende, treinador de hóquei em patins do Benfica, renovou contrato com o clube, anunciaram esta quarta-feira os encarnados. O técnico, que está na Luz há dois anos, não escondeu a sua satisfação."É sinal de que algo foi bem feito no trabalho, que o clube acreditou no que está a ser feito e quis apostar na continuidade. Acho que é importante, devido ao que fomos alcançando e àquilo que podemos alcançar no futuro, fruto dessa estabilidade", referiu o técnico dos campeões nacionais, de 48 anos.Resende comandou a equipa dos encarnados nas últimas duas épocas, tendo conquistado uma Supertaça e um Campeonato Nacional, além de uma Taça Jesus Correia (torneio da AP Lisboa), em 2022/23. Contabiliza 72 vitórias e cinco empates ao longo de 100 partidas.