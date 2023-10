Nuno Resende: «Resultado interessante do ponto de vista do confronto direto

Nuno Resende, treinador do Benfica, destacou o triunfo "justo" da sua equipa, lembrando a importância que a vitória pode ter no futuro."Houve mais Benfica, muito mais caudal e mais ações. Entrámos muito bem no jogo e depois do 1-0 podíamos ter feito mais. Os jogadores que entram sabem as suas funções e acrescentam qualidade. A maioria dos nossos golos acontecem com rotações. Foi uma vitória justa contra um excelente FC Porto, motivado pela conquista da Supertaça Europeia e das vitórias folgadas no campeonato. São três pontos, é um resultado interessante do ponto de vista do confronto direto, mas ainda falta muito", analisou o técnico campeão nacional que cumpre a terceira época ao serviço dos encarnados.À imagem do que aconteceu nos jogos na Luz na meia-final do playoff da época passada, o técnico do FC Porto, Ricardo Ares, não marcou presença na conferência de imprensa.