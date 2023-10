Nuno Resende: «Tentámos de todas as formas e feitios, não sair com os três pontos é uma frustração»

Nuno Resende, treinador do Benfica, lamentou esta sexta-feira a derrota da sua equipa frente ao Sporting (3-2) na 4.ª jornada da Liga Placard de hóquei em patins, considerando que o resultado acaba por ser "frustrante"."Não é o resultado que queríamos. Quem marca mais ganha. Parabéns ao Sporting. A certa altura tivemos de correr atrás do 3-0, penoso tendo em conta a nossa prestação. Conseguimos fazer o 3-2 e no 5x4 tivemos oportunidade para encurtar. Perdemos com um candidato e são já dois jogos fora em que não conseguimos materializar aquilo que criámos. Tentámos de todas as formas e feitios. Não sair com os três pontos é uma frustração", assumiu."Em termos de exibições não tenho nada a apontar. Acredito que este momento coloca-nos em dificuldade. Sabíamos que este início de época ia ser muito difícil frente a equipas do top-8, mas foram duas prestações fora de casa muito positivas [HC Braga e Sporting]. A época é longa e vamos já pensar no próximo adversário".Com este resultado no dérbi, refira-se, os leões isolam-se provisoriamente na liderança com 12 pontos - o Sp. Tomar só joga no domingo e também pode igualar essa pontuação - e aumentam para 5 pontos a vantagem sobre as águias.