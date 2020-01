O Natal lisboeta dos benfiquistas Ordoñez e Letícia: reportagem no Record de 3.ª feira

Lucas Ordoñez e Letícia Corrales penduraram os patins por um dia para receber Record no Mercado de Natal de Benfica. Os dois hoquistas do clube da Luz, que constituem um casal, falaram da difícil adaptação ao país e mostram-se surpreendidos com a dimensão do Benfica.





Não perca a reportagem na edição impressa desta terça-feira, dia 24, e ainda no