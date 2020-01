OC Barcelos assume liderança com reviravolta frente ao Benfica

O OC Barcelos venceu na receção ao Benfica, por 6-4, em jogo referente à 13.ª jornada do campeonato nacional. Com este triunfo, a formação de Barcelos sobe à liderança e passa a somar 32 pontos, tendo um de vantagem para Benfica e Sporting.





O Benfica entrou forte adiantou-se no marcador graças ao golos de Lucas Ordóñez (2) e Miguel Viera, que por respeito à antiga equipa não festejou. O OC Barcelos reagiu e reduziu a desvantagem antes do intervalo, beneficiando de um bis de Álvaro Morais. No segundo tempo, o mesmo Álvaro Morais empatou e viu os colegas Miguel Rocha e Franco Ferruccio consumarem a reviravolta (5-3). Jordi Adroher ainda devolveu a esperança aos encarnados ao marcar o quarto golo, mas Miguel Rocha fixou o resultado final em 6-4.