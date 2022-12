OC Barcelos bate Benfica e sobe à liderança

No jogo de cartaz da 7.ª ronda do campeonato nacional, Benfica sofreu a primeira derrota da época no terreno do OC Barcelos, por 3-2, que sobe assim à liderança da competição.O primeiro golo da tarde pertenceu à formação encarnada, através de Gonçalo Pinto, mas José Pereira empatou a 30 segundos do intervalo. A segunda parte começou animada, com Luís Querido a colocar a equipa de Paulo Freitas pela primeira vez na frente, ao converter um penálti. Lucas Ordoñez voltou a colocar tudo empatado, até que Luís Querido voltou a marcar, agora na conversão de um livre direto. Na 10.ª falta do OC Barcelos, Ordoñez não conseguiu 'enganar' o guardião da casa e, logo a seguir, foi a vez de Nicolia desperdiçar dois lances de bola parada. Luís Querido também não conseguiu marcar no livre direto correspondente à 10ª falta do Benfica, e o resultado não mais se alterou até final, apesar do esforço encarnado para chegar ao empate.Consulte a ficha aqui O OC Barcelos sobe assim à liderança, com 19 pontos, enquanto o Benfica desce para segundo, com 18 pontos. Na próxima jornada, a equipa barcelense visita o Sporting no Pavilhão João Rocha.