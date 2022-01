OC Barcelos bate FC Porto em jogo com final polémico

Em duelo da 14.ª jornada do campeonato nacional, FC Porto foi este sábado derrotado no terreno do OC Barcelos, por 5-4, numa partida que só ficou decidida no último segundo, após um livre direto muito polémico a castigar falta de Gonçalo Alves.

Os dragões inauguraram o marcador logo nos primeiros minutos, através de Rafa. Depois, com onze minutos para o intervalo, Xavi Barroso dilatou a vantagem portista para 2-0. Seguiu-se a reação da equipa da casa, com Alvarinho a reduzir para 2-1 a nove minutos do descanso. O OC Barcelos chegou ao empate (2-2) a quatro minutos do final do primeiro tempo, com Luís Querido a bater Xavi Malián através de um penálti. Só que Gonçalo Alves, com um tiro exterior, voltou a colocar os dragões na frente (3-2), a dois minutos para o descanso.

Na segunda parte, o FC Porto entrou de forma pressionante mas quem marcou foi a equipa da casa, com Miguel Rocha a voltar a igualar o resultado (3-3), a 18 minutos do fim. O FC Porto voltaria para a frente do marcador a 7.32 minutos do fim, com um golo de Di Benedetto (4-3). E a 57 segundos do apito final, Alvarinho faz o 4-4, numa altura em que o OC Barcelos arriscava tudo e jogava sem guarda-redes, ou seja, com cinco jogadores de campo. O FC Porto ainda tentou chegar ao triunfo mas uma falta de Gonçalo Alves, que recebeu cartão azul, deu origem a um livre direto para o OC Barcelos na última jogada da partida. Na conversão, Miguel Rocha faz o 5-4 final, com protestos portistas em relação à marcação desta última infração. Os jogadores dos dragões tentaram chegar depois à conversa com a equipa de arbitragem, que rapidamente foi rodeada por elementos das autoridades para serenar os ânimos.

Com este resultado, o FC Porto segue na liderança, com 34 pontos, com mais um ponto do que o OC Barcelos, e mais três do que o Sporting (menos um jogo).

Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Turquel no sábado.