OC Barcelos empata frente ao Turquel e perde liderança do campeonato

Num jogo eletrizante do início ao fim, o OC Barcelos empatou com o Turquel (4-4), no último jogo deste sábado da 14.ª jornada do campeonato nacional.





Face aos triunfos de Benfica e Sporting, a formação de Barcelos precisava de vencer para manter a liderança, mas encontrou no Turquel um adversário à altura, já que o conjunto treinado por João Simões esteve sempre no comando no marcador, exceção feita para quando o Barcelos recuperava e empatava o encontro. Tiago Mateus fez hatrick e Xavier Lourenço assinou um tento no Turquel; da parte do Barcelos, marcaram Ezequiel Mena, Gonçalo Nunes, Miguel Rocha e Alvarinho.Com dois jogos ainda por disputar (domingo), o Benfica lidera com 34 pontos, em igualdade com o Sporting, enquanto o OC Barcelos desce para a terceira posição, com menos um ponto.