OC Barcelos faz treino militar para desenvolver os valores de uma equipa

OC Barcelos trabalha no duro para a nova temporada

As areias da praia da Esposende foram palco de um treino diferente do plantel do OC Barcelos. Depois de abrir a oficina na semana passada, a equipa orientada por Paulo Freitas sujeitou-se a um treino militar para desenvolver os valores das Forças Armadas partilhados pelo balneário de uma equipa."Foi uma ação de 'team building' com alguns objetivos definidos", explica Paulo Freitas. "Primeiro, sair da rotina normal do treino. Depois, desenvolver algumas competências para criar uma equipa mais forte e mais coesa. Desenvolvemos valores como unidade, cooperação e superação. Foi um treino duro do ponto vista físico, mas a disponibilidade foi entusiasmante", sublinha.Depois de um 3º lugar na fase regular da época passada, o OC Barcelos parte para a nova época com ambição de se intrometer na luta pelo título. Os minhotos fizeram uma fase regular de grande nível com vitórias frente ao FC Porto e Benfica, mas caíram nas meias-finais do playoff diante do Sporting. "Está a haver uma boa resposta por parte de toda a equipa e um grande compromisso", diz Paulo Freitas sobre os primeiros dias de trabalho.Devido ao bom trabalho desenvolvido na primeira temporada de regresso ao OC Barcelos (e nos seis anos de Sporting), Paulo Freitas chegou a ver o seu nome associado ao Benfica para a nova época, algo que não se confirmou. O técnico renovou para 2024 com ambição de fazer melhor do que em 2022/23.Para esta época, saiu André Centeno para o Sp. Tomar, mas chegou o campeão nacional Poka, proveniente do Benfica, para render o internacional angolano na defesa. O lote de opções alargou-se aos 12 jogadores com as chegadas de dois jovens. Leo Savreux, internacional francês de 21 anos, aterra proveniente do Saint Omer, campeão em França. Santigo Chambella, de 18 anos, chega à 'Catedral' depois de dar nas vistas no Mundial de sub-19, em San Juan, na qual a sua Argentina se sagrou campeã.Depois de uma primeira época na Europa ao serviço dos italianos do Monza, Chambella vai continuar a sua adaptação ao hóquei europeu ao serviço de um dos históricos do hóquei em patins.