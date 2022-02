OC Barcelos impõe pesada derrota ao Sporting

O OC Barcelos venceu esta tarde na receção ao Sporting, num jogo em que estava em causa o segundo lugar no campeonato nacional. O encontro entre galos e leões foi de sentido único, com a equipa da casa a vencer por 6-0!Ao intervalo, o OC Barcelos já vencia por 2-0, com golos de Alvarinho (ex-Sporting) e Miguel Rocha. No reatar da partida, o Sporting continuou algo apático, não conseguindo evitar sofrer mais quatro golos, por Fernandez Dario (bisou) e Miguel Rocha.Os leões desperdiçaram, por sua vez, algumas oportunidades para marcarem, nomeadamente através de bolas paradas, como foi com Ferran Font, que permitiu a defesa de Constantino Rodriguez na marcação de um penálti, falhando pouco depois também um livre direto.A equipa minhota, que partiu para a 19.ª jornada em segundo do campeonato com mais um ponto que o Sporting, reforça a posição, agora com 45 pontos, menos quatro que o líder, FC Porto. Também os leões continuam em terceiro, mas agora com o Benfica (4.º) a apenas um ponto.Na próxima jornada, dia 5 de março, o Sporting recebe o Turquel, enquanto o OC Barcelos visita o Parede.