OC Barcelos perdeu por falta de comparência em Nantes... apesar de estar em campo

Momento insólito na Europe Cup, a segunda prova de clubes mais importante a nível europeu no hóquei em patins. O OC Barcelos, depois de vencer na primeira mão o Nantes por 5-4, viajou até França para tentar garantir a passagem aos oitavos de final, mas acabou por perder 10-0... sem disputar qualquer minuto.O treinador barcelense, Paulo Pereira, está a cumprir uma suspensão de dois anos em jogos europeus e Rui Teixeira, que substituiu o habitual técnico no jogo da primeira mão, não viajou com a equipa por motivos de doença. A dupla de arbitragem espanhola, constituída por Sergi Mayor e Isaac Sanz, considerou que o Barcelos devia ter um treinador no banco e acabou por dar a vitória à equipa francesa. O resultado de 10-0 é utilizado no hóquei em patins em casos de falta de comparência.Ricardo Silva, capitão de equipa do Barcelos, mostrou-se indignado com a situação. "É triste. Trabalhámos para vir aqui para passar a eliminatória. Protestámos o jogo. Eles queriam jogar, ganhar a eliminatória dentro de campo... passados 10 minutos já não queriam. Salientar que o jogo lá [em Barcelos] eles não tinham diretor inscrito e o jogo não foi protestado, mas pronto, é o hóquei que temos. O nosso treinador não pôde estar presente por motivos de doença e vamos fazer protesto. Estamos de luto com o hóquei internacional neste momento. É inédito e uma perseguição ao hóquei", começou por dizer Ricardo Silva em declarações ao facebook do OC Barcelos.Recorde-se que o Barcelos é uma equipa com grande tradição na Europe Cup (antiga Taça CERS) com vitórias em 1995, 2016 e 2017, tendo perdido em 2018 na final frente ao Lleida."Espero que daqui a umas semanas isto esteja resolvido e o Barcelos venha cá gastar mais dinheiro que é o que parece que andámos cá a fazer, a pagar multas, mas pronto vimos cá outra vez gastar dinheiro, fazer mais quilómetros, mais uma viagem, mais um desgaste, se calhar muito de nós vamos deixar de trabalhar para estar aqui novamente", lamentou Ricardo Silva.