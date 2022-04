OC Barcelos punido com derrota (10-0) devido a desacatos: «Andam a brincar com o nosso clube»

Pancadaria na bancada dita final do Oliveirense-Óquei de Barcelos Pancadaria na bancada dita final do Oliveirense-Óquei de Barcelos

O OC Barcelos foi punido com uma derrota por 10-0 no jogo referente à 12ª jornada do campeonato nacional, frente à Oliveirense. O emblema minhoto foi notificado da decisão pela Federação Portuguesa de Patinagem e pela Federação de Patinagem do Minho.Em causa estão os desacatos ocorridos na bancada, que levou à suspensão da partida a 6.48 minutos do final, numa altura em que a equipa treinada por Rui Neto vencia por 6-4. Por ter ficado com menos três pontos, o OC Barcelos desceu do 3º para o 5º lugar do campeonato, numa altura em que faltam três jornadas para o fim da fase regular.Em declarações a, Paulo Mendanha, presidente do OC Barcelos, não esconde a revolta. "Andamos a incomodar muita gente e andam a brincar com o OC Barcelos. Vamos recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS)", revelou o dirigente.Paulo Mendanha explica que foram os adeptos da Oliveirense que começaram os desacatos, depois de terem importunado Luís Querido, capitão do OC Barcelos que via o jogo na bancada. O presidente do clube denuncia ainda a falta de segurança no Pavilhão Salvador Machado. "Só havia três ou quatro seguranças"."Face ao que tem sido noticiado o Óquei Clube de Barcelos, Hóquei em Patins, SAD informa estar a ponderar reagir por todos os meios que entender mais convenientes à defesa dos seus interesses desportivos e outros seriamente prejudicados com o que entende ser, além de inoportuna, uma injusta decisão, contra si e contra os seus adeptos, proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal referente ao jogo da 12ª jornada do Campeonato Nacional de 1ª Divisão de Hóquei em Patins, pasme-se a 14/12/21, entre UD Oliveirense e o Óquei Clube de Barcelos.Que, por um lado, deixa incompreensivelmente passar incólume quem não criou as necessárias e adequadas condições a que estava obrigado para que o jogo em causa terminasse em segurança e, sobretudo, quem, por ação ou por omissão, esteve verdadeiramente na origem dos distúrbios e agressões e, por outro lado, penaliza intoleravelmente desportivamente quer com derrota, quem, dentro de pista e a 6,48 minutos do fim, até estava a vencer por 6-4, quer com interdição, nesta altura, de dois jogos do seu recinto desportivo, quer, ainda, com multa de 2.820,00€.O Óquei Clube de Barcelos condena todos e quaisquer atos de violência no desporto, mas sempre lutou e lutará intransigentemente pela verdade e justiça desportivas e, com toda a determinação que lhe é característica, não deixará que, fora de pista, seja logrado aquilo que dentro de pista não se tem conseguido e tanto árduo trabalho tem dado."