OC Barcelos trava série vitoriosa do Barcelona

A série de 14 vitórias consecutivas do Barcelona chegou ao fim em Barcelos. No Grupo A da Liga dos Campeões, os minhotos travaram o campeão espanhol (1-1) no seu reduto.A equipa de Paulo Freitas, atual selecionador nacional, entrou cedo a perder. No regresso a Portugal, João Rodrigues aproveitou uma recarga para fazer o golo dos catalães. Tal como aconteceu na Catalunha, as duas equipas voltaram a mostrar competência no processo defensivo, o que justifica o resultado.Na 2ª parte, o OC Barcelos entrou bem e marcou através de Danilo Rampulla, jogador argentino que já foi sondado pelo Barcelona. No minuto seguinte, os minhotos tiveram oportunidade passar para a frente, mas Darío Giménez permitiu a defesa a Carles Grau.Os minhotos podem confirmar o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões na próxima jornada frente ao Liceo.1.º Barcelona - 10 pontos2.º OC Barcelos - 7 pontos3.º Forte dei Marmi - 4 pontos4.º Liceo - 1 ponto