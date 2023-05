OC Barcelos vence Valongo e fica a uma vitória das meias-finais

No primeiro jogo dos quartos-de-final do playoff de apuramento de campeão, o OC Barcelos venceu o Valongo por 4-1 e está agora a uma vitória do apuramento para as meias-finais.Depois de uma 1ª parte marcada pelo equilíbrio que terminou com um nulo, a equipa de Paulo Freitas entrou com tudo após o intervalo: um bis de Danilo Rampulla e outro golo de Alvarinho deram uma vantagem confortável e bem gerida pelos minhotos.Já perto do fim, Facundo Navarro fez de livre direto o golo para o vice-campeão europeu, mas Alvarinho, também de livre direto, fechou o resultado.Sábado há novo jogo, desta feita em Valongo. A eliminatória joga-se à melhor de três jogos.