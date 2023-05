OC Barcelos vence Valongo nos penáltis e avança para as meias-finais

O OC Barcelos é a primeira equipa apurada para as meias-finais do playoff de apuramento de campeão. No jogo 2, disputado em casa do Valongo, a equipa de Paulo Freitas foi mais feliz nos penáltis (2-0), após um empate a dois golos registado no final do tempo regulamentar e do prolongamento.Depois da vitória em Barcelos, os minhotos entraram melhor no 'San Siro' e marcaram através de Miguel Vieira, jogador pré-convocado para o Campeonato da Europa. A equipa de Edo Bosch, vice-campeã europeia, conseguiu virar o resultado: primeiro por Rafa Bessa, e depois por Facundo Navarro, no início da 2ª parte.A seis minutos do fim, o capitão barcelense Luís Querido levou o jogo para prolongamento, mas foi nos penáltis que se encontrou o vencedor. Miguel Rocha e Rampulla conseguiram converter com sucesso a bola parada e garantiram novo apuramento do OC Barcelos para as meias-finais.Os minhotos vão encontrar na próxima fase o vencedor da eliminatória entre Sporting e Sp. Tomar. As meias-finais jogam-se à melhor de cinco jogos.