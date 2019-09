Oliveirense aponta à conquista de todos os títulos

A Oliveirense apresentou esta sexta-feira aos adeptos equipa sénior de hóquei em patins, que quer "ganhar todos os títulos" em que está inserida, reforçada com a entrada de dois portugueses campeões mundiais e dois regressos ao emblema."Queremos competir para ganhar todos os títulos em que estamos inseridos. Já no ano passado assumimos isso e não fugimos. O clube tem-nos dado todas as condições para almejar os títulos, agora o compromisso é esse. Estar nas decisões todas, todas as finais e o lutar pelo campeonato até ao fim", afirmou à agência Lusa o 'capitão', Ricardo Barreiros.Nélson Filipe (ex-FC Porto) e Henrique Magalhães (ex-Sporting) conquistaram o Campeonato do Mundo de seleções no passado mês de julho, comandados pela equipa técnica de Renato Garrido e Edo Bosch, os atuais treinadores da Oliveirense."Estou a gostar dos primeiros tempos em Oliveira [de Azeméis]. Ganhar a Liga Europeia [ao serviço do Sporting] e o Campeonato do Mundo foram um marco importante, mas é passado. O que me alimenta é continuar a ganhar títulos, seja a Taça de Portugal, seja o que for. Vir trabalhar todos os dias para ganhar títulos, é isso que um jogador ambiciona", apontou Henrique Magalhães.Vítor Hugo (ex-Sporting) volta a Oliveira de Azeméis depois de oito épocas divididas entre 'dragões' e 'leões', enquanto João Almeida regressa ao clube depois de empréstimo ao Hóquei de Barcelos, enquanto o restante plantel é composto pelo 'capitão' Ricardo Barreiros, Jordi Bargalló, Marc Torra, Xavi Barroso e Jorge Silva, também ele campeão mundial."Não vamos mudar a forma de jogar. Os jogadores vão sentir-se bem no modelo de jogo que temos, são jogadores que conhecemos bem, fizemos um esforço grande para que eles viessem e sentimos que vão reforçar a equipa nalguns aspetos, para nos poderem levar o mais longe possível durante esta época", referiu o técnico Renato Garrido.O mesmo refere que o emblema é visto como "um crónico candidato ao título", assumindo isso e sublinhando a vontade de vencer o campeonato nacional, um "título que faz falta e que o clube merece", depois de ter conquistado a Taça de Portugal na temporada passada e começar a presente época com a disputa da Supertaça."Sabemos que o adversário [FC Porto] é forte e quer ganhar, mas temos trabalhado bastante para podermos ser vencedores da Supertaça. Os jogadores tem trabalhado bastante e tem sido dura esta pré-temporada. Não nos guiamos pelos resultados, mas por outros fatores importantes que vão desenvolver a equipa para que, na Supertaça, possamos aparecer ao mais alto nível", vincou.Em noite de apresentação aos adeptos, a Oliveirense disputou o troféu Dr. João Araújo com a rival e vizinha Sanjoanense, num encontro que acabou com a vitória dos locais por 3-2, com dois golos de Jordi Bargallo e um de Jorge Silva, enquanto os tentos dos 'alvinegros' foram apontados por Pedro Cerqueira e João Cruz.Ainda antes do início da partida, o clube e a autarquia homenagearam a equipa técnica e os jogadores que venceram o Campeonato do Mundo, enquanto Jorge Silva doou ao clube a camisola da seleção nacional com a qual venceu esse troféu.