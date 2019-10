Oliveirense ataca árbitros

A Oliveirense emitiu um comunicado dando conta da sua indignação face à arbitragem ocorrida no jogo da Supertaça, diante do FC Porto, ganho pelos dragões por 6-4. "A nota de maior destaque deste jogo vai para a dupla de arbitragem composta pelos senhores Luís Peixoto e Miguel Guilherme. Os dois árbitros adulteraram a verdade desportiva e prejudicaram cirurgicamente a Oliveirense", escreve a equipa. "A União Desportiva Oliveirense está apreensiva e promete estar atenta e vigilante ao longo de toda a época e em todas as competições".