Oliveirense bate Benfica na Luz

O Benfica perdeu este sábado em casa com a Oliveirense, por 2-1, no primeiro jogo dos quartos-de-final do playoff do campeonato nacional.





A formação de Oliveira de Azeméis entrou forte e chegou ao intervalo na frente por 2-0, com golos de Marc Torra e Lucas Martínez. O Benfica só reagiu perto do final, reduzindo o marcador através de um penálti cobrado por Edu Lamas.O próximo jogo da eliminatória decidida à maior de três partidas está agenda para 1 de maio.