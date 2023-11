Oliveirense-Benfica: Hoje há embate intenso para ver no site de Record

A receção da Oliveirense hoje ao Benfica (18h00) é o destaque da 6.ª jornada do campeonato nacional, jogo que pode ser visto em direto no nosso site.

A equipa agora treinada por Edo Bosch e a do Sp. Tomar são as únicas invictas na prova, que lhes confere liderar a competição com os mesmos pontos (15), mas em caso de vitória diante das águias, a Oliveirense passará a comandar isolada, já que os nabantinos só defrontam a Juv. Pacense no dia 15.

"Vimos de uma onda de bons resultados e queremos manter-nos assim", frisou o médio da Oliveirense Nuno Santos, ciente, todavia, do valor do atual campeão nacional. "Vai ser um jogo difícil mas temos de dar o máximo pelos três pontos".

O Benfica desloca-se a Oliveira de Azeméis em 5.º do campeonato, já com uma derrota e um empate. O objetivo é só um hoje: "Esperamos fazer um resultado positivo, que será ganhar, conquistarmos os três pontos", anteviu o técnico Nuno Resende à BTV.

FC Porto sofre em Murches

A jornada seis arrancou com a vitória sofrida do FC Porto no reduto do Murches, onde havia perdido a época passada. A equipa de Cascais chegou ao intervalo a vencer por 2-0 e ainda fez o 3-2, mas os dragões fizeram valer o seu plantel, para vencerem por 5-3.