Oliveirense contrata hoquista argentino Tato Ferruccio por quatro anos

A Oliveirense anunciou a contratação do hoquista argentino Franco 'Tato' Ferruccio, que na época passada apontou 25 golos em 24 jogos ao serviço do Óquei de Barcelos no campeonato nacional.

"Todos temos de fazer a nossa trajetória, cada um dos jogadores vai dar à equipa as suas características individuais. O que quero é com a minha juventude dar o máximo à equipa e ser mais uma solução para o treinador", afirmou o jogador, em declarações ao site oficial do clube.

O avançado de 22 anos assina por quatro anos reencontra o treinador Paulo Pereira, que o orientou em Barcelos na temporada passada, e junta-se ao compatriota Lucas Martinez e a Pedro Moreira como reforços do emblema de Oliveira de Azeméis na próxima época.