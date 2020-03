Oliveirense disponibiliza pavilhão Dr. Salvador Machado para ajudar no combate ao coronavírus

A Oliveirense disponibilizou esta quinta-feira o pavilhão Dr. Salvador Machado para a instalação de um "eventual hospital de campanha" ou outros fins para ajudar no combate à pandemia de Covid-19, indica uma nota publicada nas redes sociais do clube.

"A infraestrutura pode também ser utilizada para outros fins, de acordo com as necessidades da Direção-Geral da Saúde e do município da cidade, para fazer face ao problema sanitário atual. Esta medida tomada pela direção do clube, presidido por Horácio Bastos, visa fazer face à pandemia de Covid-19. Estamos dispostos a ajudar", refere a nota.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.