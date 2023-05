Oliveirense nas meias-finais da Champions: «É um justo prémio frente ao campeão italiano e detentor do título»

Frederico Mascarenhas, treinador-adjunto da Oliveirense,nos quartos de final da Liga dos Campeões em Viana do Castelo."Não entrámos muito bem no jogo, estivemos algo receosos. No momento em que sofremos o primeiro golo foi o momento em que nos acalmamos. Tivemos um grande controlo emocional. Estivemos a perder várias vezes e mesmo assim conseguimos ganhar o jogo, é um justo prémio frente ao campeão italiano e detentor do título. O Trissino tem 172 golos marcados na liga italiana. Sabíamos as dificuldades que íamos ter", sublinhou.