Oliveirense perde em casa do FC Barcelona na Liga Europeia

O português João Rodrigues deu este sábado ao FC Barcelona a vitória frente à Oliveirense, por 7-6, ao marcar o golo decisivo, de grande penalidade, a cinco minutos do final, na Liga Europeia de hóquei em patins.Em jogo da quarta jornada do grupo A da 'champions', João Rodrigues marcou três dos sete golos do 'Barça', o último decisivo e à passagem dos 45 minutos de encontro.A equipa portuguesa, que caiu para a terceira posição do grupo, com seis pontos, atrás de FC Barcelona e Follonica, ambos com nove, até entrou melhor no encontro, disputado no Palau Blaugrana, onde esteve a vencer por 1-0 e 2-1.O jogo acabou por ser muito equilibrado, sem que nenhuma equipa se distanciasse o suficiente, com um 5-3 do 'Barça' a ser anulado para um 5-5, em sucessivas igualdades ao longo da partida.Nos catalães, João Rodrigues esteve em evidência, mas também Pau Bargalló, que bisou e ainda falhou um livre direto, com os restantes golos da equipa a pertencerem a Matías Pascual e Nil Roca.Pela Oliveirense, o espanhol Marc Torra também marcou por três vezes, enquanto Jorge Silva fez dois golos e Xavi um.Na quinta e penúltima jornada, em 16 de fevereiro, a Oliveirense visita os franceses do Quevert, e o Follonica recebe o FC Barcelona.