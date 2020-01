Oliveirense renova com hoquistas Torra, Puigbi e Bargalló

A Oliveirense anunciou esta sexta-feira as renovações de contrato de Marc Torra e Xavi Puigbi, por duas temporadas, e Jordi Bargalló, por uma, enquanto Xavi Barroso vai sair do vice-campeão nacional de hóquei em patins no final da época.

Em nota publicada no sítio oficial do clube na Internet, pode ler-se que no caso de Torra, ao serviço dos oliveirenses pela segunda temporada, e Puigbi, pela sexta, se trata de uma cláusula de prolongamento nos contratos, e Bargalló, a cumprir a quarta época, chegou a acordo para renovar por mais um ano.

"Quando duas partes querem o mesmo, é fácil, e este é o caso. Eu e a minha família sentimo-nos muito bem em Portugal. Sinto-me bem na Oliveirense e estou aqui para ser útil e ganhar cada jogo que fazemos. É um orgulho estar neste clube e ser importante na equipa. Vamos lutar sempre por mais e melhor", referiu Bargalló, de 40 anos.

Em sentido contrário está Xavi Barroso, o catalão, de 27 anos, que não chegou a acordo com o emblema "devido a questões financeiras" e, segundo a nota, "está livre para escolher o seu caminho a partir do dia 30 de junho".