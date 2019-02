Oliveirense-Sporting com vista para a liderança

Embora faltem ainda oito jornadas para terminar o Nacional da 1ª Divisão, a partida de hoje, que opõe a Oliveirense ao Sporting, e as duas próximas jornadas, podem ser decisivas para o apuramento do campeão. Em Oliveira de Azeméis, vão estar frente a frente as duas equipas que dividem o 2º lugar, com 42 pontos, e ambas iniciam o duelo às 18 horas com os olhos postos na liderança, no caso de o FC Porto não conseguir levar a melhor, também hoje, em Tomar, frente ao Sporting local.

É, assim, um jogo de extrema importância, como reconhece o internacional espanhol de 30 anos da Oliveirense, Pablo Cancela. "Temos de aproveitar o fator casa. Se ganharmos ao Sporting, dependemos só de nós para poder conquistar o campeonato. Se perdermos, temos de vencer no Dragão (3-3, na 1ª volta) e esperar que os outros percam pontos. Por isso, é um jogo importantíssimo e temos de conquistar os três pontos", disse Pablo Cancela.

Do lado dos campeões nacionais foi o técnico Paulo Freitas a lançar esta partida de capital importância para os leões. "Esperamos um jogo com enorme grau de dificuldade. Defrontamos uma equipa candidata a vencer todas as provas em que está inserida. Mas estamos preparados para trazer os três pontos", avisou.

Refira-se que as duas próximas rondas incluem o FC Porto-Oliveirense (19ª) e FC Porto-Sporting (20ª), as três equipas que lutam teoricamente pelo título de campeão nacional, face à diferença pontual do Benfica para o trio da frente.

Benfica triunfa na Luz

Entretanto, o Benfica vingou-se da derrota em Braga, na 1ª volta (3-6) e, ontem, na Luz, recebeu e venceu a equipa minhota por 6-2, regressando assim aos triunfos no campeonato, depois das derrotas no João Rocha e Dragão Caixa e do empate em Oliveira de Azeméis. Destaque na equipa das águias para o argentino Lucas Ordoñez, autor de três golos.

Nos restantes jogos desta 18ª ronda e ontem realizados, destaque para o que ocorreu em Viana do Castelo, onde o OC Barcelos não foi além de um empate (4-4) diante da Juv. de Viana, equipa que desperdiçou no último minuto dois livres diretos.