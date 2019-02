Oliveirense-Sporting para as contas do título

O Nacional da 1ª Divisão prossegue este fim de semana com mais um jogo explosivo agendado para amanhã: Oliveirense-Sporting. Frente a frente, as equipas que ocupam ‘ex aequo’ o 2º lugar da classificação, com 42 pontos, à entrada para a 18ª jornada. Particular interessado no desfecho desta partida está o líder, com mais um ponto, FC Porto, que defronta em Tomar o Sporting local, meia hora antes do duelo de Oliveira de Azeméis.

Entretanto, esta 18ª jornada arranca já hoje, com as restantes cinco partidas, com destaque para a que acontece em Viana do Castelo, entre a Juventude e o OC Barcelos, equipa que ocupa o 5º posto da tabela classificativa, a um ponto do 4º, Benfica, com quem discute um lugar na próxima edição da Liga Europeia.

Afastadas da corrida pelo título, às águias resta assegurar precisamente um lugar na principal competição europeia de clubes e é com esse novo objetivo que iniciam hoje essa corrida, recebendo o HC Braga, de quem não têm as melhores recordações, depois de perderem por 6-3 na 1ª volta.

"Esta é uma excelente oportunidade para dar uma boa resposta. Ainda temos muitos objetivos para cumprir esta época e todos os jogos são importantes. Vamos lutar sempre para dignificar esta camisola", disse à BTV Miguel Rocha.