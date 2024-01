Oliveirense testa liderança no Minho

A Oliveirense tem hoje importante teste à liderança no campeonato, condição que divide com o Sporting. A equipa de Edo Bosch desloca-se ao reduto do OC Barcelos, em jogo que pode ver em direto no nosso site a partir das 16h00.

Os leões, que têm à partida um jogo mais acessível, em Famalicão, poderão beneficiar de uma eventual perda de pontos da Oliveirense. Também Benfica e FC Porto jogam fora de portas, respetivamente em Valongo e Braga.