Oliveirense vence nos últimos segundos a Juventude Viana

No fecho da 14ª jornada do campeonato, a Oliveirense registou uma vitória muito complicada no terreno da Juventude Viana, por 3-2, com o golo do triunfo a ser obtido a... 34 segundos do final, por intermédio de Vítor Pinto. A formação comandada por Paulo Pereira tinha-se colocado na frente do marcador na primeira parte, por intermédio de Marc Sayo, até que Remi Herman, através de um lance de bola parada, repôs a igualdade para o conjunto de Viana do Castelo perto do intervalo. O segundo tempo arrancou com a reviravolta do marcador, com Pedro Batista a fazer o 2-1. Só que a Oliveirense reagiu de imediato por Lucas Martínez (2-2), antes de Vítor Pinto confirmar o triunfo, que mantém a equipa em 4º lugar da classificação.

No outro duelo do dia, o Sp. Tomar bateu o Valongo (3-1), com dois golos de Rúben Sousa e um de Ivo Silva. Nuno Araújo tinha feito o 1-1 para os visitantes.