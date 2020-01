Óquei Barcelos e HC Braga nos 'quartos' da Taça da Europa, Juventude Viana eliminado

O Óquei de Barcelos e o HC Braga conseguiram este sábado o apuramento para os quartos de final da Taça da Europa em hóquei em patins, na segunda mão dos 'oitavos', em que a Juventude Viana foi eliminada.

Depois de uma vitória por 5-1 em casa, o Óquei foi a casa do Lleida, empatar a duas bolas, anulando a formação espanhola e passando aos 'quartos', onde vai jogar a primeira mão em casa frente ao Igualada.

O triunfo motiva a formação de Barcelos, uma vez que foi conseguido frente ao atual detentor do troféu, e mantém a equipa na busca de um quarto cetro desta Taça, anteriormente chamada Taça CERS.

Um quarto título, depois de 1995, 2016 e 2017, seria inédito na história da prova e permitiria desempatar dos italianos do Hockey Novara no topo do palmarés da competição.

Em busca de uma primeira vitória está o HC Braga, que foi finalista vencido em 2012, depois de vencer por 3-2 em Itália, em casa do Hockey Valdagno, superiorizando-se a uma equipa italiana que arrancou um empate a cinco bolas na primeira mão, em Portugal.

Na próxima fase, vai defrontar o Follonica, outro adversário italiano, jogando a primeira mão em casa. Os jogos dos quartos de final estão marcados para 15 de fevereiro e 14 de março.



Vianenses caíram nos penáltis

Após as passagens de dois dos três emblemas minhotos em prova, foi no desempate por grandes penalidades que a Juventude de Viana caiu em casa do Trissino, em Itália, e falhou a chance de passar à próxima fase.

Depois de uma vitória por 3-0 em Viana do Castelo, a formação do Alto Minho consentiu o mesmo resultado aos anfitriões no tempo regulamentar, com o prolongamento a não diferenciar as duas equipas.

No desempate por grandes penalidades, os vianenses marcaram duas tentativas e chegaram a estar perto de avançar, mas o Trissino fez três golos e marcou encontro com o Dornbirn na próxima fase.