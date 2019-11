Óquei de Barcelos, Juventude Viana e HC Braga nos 'oitavos' da Taça da Europa

Óquei de Barcelos, Juventude Viana e Hóquei Clube de Braga carimbaram este sábado a passagem aos oitavos de final da Taça da Europa de hóquei em patins, depois de confirmarem os triunfos que já traziam do primeiro jogo.

O primeiro a jogar foi o Óquei de Barcelos, que venceu em casa do Genebra por 4-1, depois de uma vitória expressiva, por 8-1, no primeiro encontro entre as duas formações.

Para a equipa minhota marcaram Eze, por duas vezes, Gonçalo Nunes e Alvarinho, elevando para um resultado total de 12-2 na eliminatória.

O Óquei de Barcelos, um dos clubes que mais vezes venceu a prova (três), vai jogar com o Lleida, bicampeão em título, reeditando a final de há dois anos, que 'sorriu' aos espanhóis.

O Hóquei Clube de Braga também seguiu em frente, após nova goleada aos alemães do Remscheid, que venceu por 8-1, a somar ao 16-0 da primeira mão.

Ao intervalo, os bracarenses já venciam por 4-0 e o resultado foi-se construindo com naturalidade perante a diferença de nível entre as duas formações.

Nos 'oitavos', o Braga vai jogar com o Hockey Valdagno, recebendo os italianos, que perderam a final de 2008, na primeira mão.

A goleada mais expressiva chegou pela 'mão' da Juventude Viana, que bateu os suíços do Uttigen por 14-2, depois de já ter vencido esta formação por 5-2 na primeira mão, disputada na Suíça.

Na próxima ronda, a formação de Viana do Castelo vai defrontar os italianos do Trissino.

A primeira mão dos oitavos de final da Taça da Europa, anteriormente chamada Taça CERS, está marcada para dia 14 de dezembro.