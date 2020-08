Óquei de Barcelos repescado para a Liga Europeia de 2020/21

O Óquei de Barcelos vai disputar a Liga Europeia de hóquei em patins de 2020/21, juntando-se a Benfica, Sporting, UD Oliveirense e FC Porto, após ter sido repescado da Taça Europa, informou esta quinta-feira a federação europeia.

Além do Óquei de Barcelos, também o RHC Genebra, da Suíça, e o US Coutras, de França, foram promovidos à principal prova de clubes, após três dos quatro clubes italianos com direito de participação não terem confirmado a presença.

Com a deslocação do Óquei para o lote de 16 clubes participantes na Liga Europeia, competição que a equipa de Barcelos já venceu em 1990/91 (enquanto Taça dos Campeões Europeus), a Taça Europa, que já venceram em 1994/95, 2015/16 e 2016/17, será disputada por 23 equipas.

Numa primeira abordagem para substituir os três participantes em falta a federação europeia, seguindo os regulamentos, convidou a França, a Suíça e a Alemanha a indicarem um clube cada, mas apenas as duas primeiras responderam positivamente.

Ao mesmo tempo que indicava o RHC Genebra para a Liga Europeia, que se junta aos compatriotas do RHC Diessbach, a federação suíça solicitou a inscrição de uma nova equipa na Taça Europa em sua substituição, o RHC Uri, que não procedeu à inscrição final.

Para encontrar o 16.º participante na competição, os organizadores convidaram as federações da Suíça, Inglaterra e Áustria, seguindo a ordem prevista no ranking, mas esta consulta não produziu qualquer efeito prático e a demanda prosseguiu.

Por fim, a federação europeia iniciou nova consulta respeitando a ordem da classificação por nações, de acordo com os estatutos, e Portugal, com direito de designar um clube para a competição, indicou o Óquei de Barcelos, que aceitou o convite.

A edição de 2020/21 da Liga Europeia contará assim com cinco equipas portuguesas (Benfica, Sporting, UD Oliveirense, FC Porto e Óquei), quatro espanholas (FC Barcelona, Deportivo, Noia e Reus), três francesas (Saint Omer, La Vendeenne e US Coutras), duas suíças (RHC Diessbach e RHC Genebra), uma alemã (SKG Herringen) e uma italiana (Bassano).