Paço de Arcos e Tigres enfrentam 'liguilha' enquanto Física é despromovida

Paço de Arcos e Tigres vão disputar a 'liguilha' de acesso ao Nacional de hóquei em patins, enquanto a Física vai ser despromovida, segundo a lista de inscritos a que a Lusa teve acesso.

Na sequência do cancelamento das competições das modalidades de pavilhão, em 29 de abril, devido à pandemia de covid-19, a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) decidiu cancelar as competições sem títulos, mas com subidas e descidas.

Desta forma, aceitou até segunda-feira inscrições nesta "fase preliminar da primeira divisão", prevista para setembro, referindo que a Física, de Torres Vedras, 14.ª e última classificada do principal escalão, após 19 jornadas, "assumiu a descida à segunda divisão".

Já os Tigres, de Almeirim, 13.º e penúltimo classificado, com 13 pontos, mais oito do que os torrienses, e o Paços de Arcos, 12.º e antepenúltimo, com 16, vão disputar a competição a uma volta, que vai colocar os três primeiros classificados no principal escalão e os três últimos no segundo.

Estes primodivisionários vão defrontar Marinhense e Famalicense, primeiro e terceiro colocados da Zona Norte - o Valongo B seguia em segundo, mas não pode ser promovido -, e Sporting de Tomar e Parede, dois primeiros da Zona Sul.

O Benfica liderava o Nacional de hóquei em patins, com 49 pontos, mais três do que o Sporting e mais cinco do que a Oliveirense, enquanto o campeão FC Porto seguia no quarto posto, com 42.